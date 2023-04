Pace armata tra Renzi e Calenda, il Terzo polo non si scioglie (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo tanti litigi arriva la tregua nel Terzo polo. Ieri durante il vertice del partito Renzi e Calenda hanno sottoscritto un documento che mette nero su bianco il percorso verso il partito unico. Durante i mesi di aprile-maggio, due comitati con partecipazione paritetica di Azione e Italia viva elaboreranno le regole e il manifesto dei valori del partito unico; ai comitati parteciperanno anche rappresentanti dei Liberal Democratici europei ed esponenti di altri movimenti popolari, riformisti e della società civile concordati tra Azione e Iv per assicurare il massimo coinvolgimento di tutte le forze ed energie che non si riconoscono nei poli di destra e di sinistra. A quel punto i due leader «delibereranno lo scioglimento dei rispetti partiti entro la fine del 2024 e il conferimento al partito unico di un importo pari ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo tanti litigi arriva la tregua nel. Ieri durante il vertice del partitohanno sottoscritto un documento che mette nero su bianco il percorso verso il partito unico. Durante i mesi di aprile-maggio, due comitati con partecipazione paritetica di Azione e Italia viva elaboreranno le regole e il manifesto dei valori del partito unico; ai comitati parteciperanno anche rappresentanti dei Liberal Democratici europei ed esponenti di altri movimenti popolari, riformisti e della società civile concordati tra Azione e Iv per assicurare il massimo coinvolgimento di tutte le forze ed energie che non si riconoscono nei poli di destra e di sinistra. A quel punto i due leader «delibereranno lo scioglimento dei rispetti partiti entro la fine del 2024 e il conferimento al partito unico di un importo pari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusPecoraro : RT @CasatiSilvano: Terzo polo, è guerra fredda. Calenda: «Così il partito unico non nasce». I renziani: «Ci ha detto basta Leopolda» http… - tempoweb : Pace armata tra #Renzi e #Calenda, il #Terzopolo non si scioglie #13aprile - italiarena : RT @dantegiumanini: La coda di paglia di ex ?@pdnetwork? , questi sono ex komunistelli pieni di protervia che vorrebbero , ma non possono A… - xenonian1 : RT @dantegiumanini: La coda di paglia di ex ?@pdnetwork? , questi sono ex komunistelli pieni di protervia che vorrebbero , ma non possono A… - MariaLu91149151 : RT @dantegiumanini: La coda di paglia di ex ?@pdnetwork? , questi sono ex komunistelli pieni di protervia che vorrebbero , ma non possono A… -