Ossessione | la recensione | l' attrazione fatale in stile Netflix non convince e non emoziona

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ladi: il tentativo di offrire una prospettiva femminile al genere del thriller erotico, alla base della miniserie su, delude le aspettative e non valorizza il talento di Richard Armitage e Charlie Murphy. La miniserieporta sugli schermi una storia che intreccia una relazione proibita e storie di drammi personali, provando a offrire il punto di vista della protagonista femminile, mando solo in parte come spiegheremo nella nostra, del romanzo scritto da Josephine Hart nel 1991. A firmare il nuovo adattamento del racconto, disponibile su, sono Morgan Lloyd-Malcolm e Benji Walters che cercano di dare spessore al personaggio dell'enigmatica protagonista Anna, ruolo affidato a Charlie Murphy nei quattro ...

Il problema principale di, come sottolineato anche nella nostra, è l'incapacità di rendere i due protagonisti e la loro relazione credibili.

Come suggerisce il titolo, la miniserie si concentra su un'ossessione che prende totalmente il controllo, fisico e psicologico, sulla vita dei protagonisti, che scivolano in un tunnel erotico che ...Ossessione è una serie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 13 aprile. Richard Armitage (“Lo Hobbit”) e Charlie Murphy (“Peaky Blinders”) recitano in questo dramma er ...