Ossessione | la recensione della miniserie che mescola thriller e racconto erotico su Netflix

(Di giovedì 13 aprile 2023) La serie:, 2023. Creata da: Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa.Cast: Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma e Rish Shah. Genere:, drammatico. Durata: 40 minuti ca./4 episodiDove l’abbiamo visto: Su, in anteprima in lingua originale. Trama: Un padre di famiglia di successo inizia una passionale relazione con la fidanzata di suo figlio: un precario equilibrio che non può durare. Suarriva unabritannica che spera di attrarre gli amanti delpsicologico e delè l’adattamento del romanzo Il danno di Josephine Hart, già trasporto negli anni Novanta in un film con Jeremy Irons e Juliette Binoche. La storia ...

La suaegocentrica per i follower e gli sponsor lo porta a 'giocare' in favore della ... ricordando una scena di Barbarian ( la), e deve scenderle. In più di un modo, lui è il ...... oltre essere già uno dei migliori film del 2023 come abbiamo scritto nella, è una ... Perché se solo nel 1971 la Blue Ribbon si chiamerà Nike (altra emblematica: la storia greca), ......pochi giorni fa in tal senso ha confermato le nostre impressioni raccontate nella nostra...al solito incastro di coincidenze che avvengono e soprattutto grazie alla nuova donna () ...

Ossessione è la serie Netflix che chiunque abbia mai tradito dovrebbe guardare Today.it

Ossessione è una serie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 13 aprile. Richard Armitage (“Lo Hobbit”) e Charlie Murphy (“Peaky Blinders”) recitano in questo dramma er ...Di serie tv che hanno provato a raccontare il tradimento ce ne sono tante, da titoli che hanno esplorato l'aspetto più erotico della vita adultera, come Sex/Life , a quelli che, invece, hanno voluto s ...