Ospedale Landolfi | il sindaco Moretti | riaprono i primi reparti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Solofra, verso la riapertura dell'Ospedale Landolfi: lavori al rush finale #Solofra -

Solofra . Sanità in Irpinia, rush finale per la riapertura dell'di Solofra. Il sindaco Nicola Moretti spiega che questo fine settimana ci sarà l'arrivo del manager dell'azienda 'Moscati', Renato Pizzuti, per un sopralluogo presso l''......dal 118 dopo i primi controlli in aula è stato trasferito in ambulanza a all'. Uno dei familiari di Musco presente in aula ha inveito contro il pubblico ministero della Dda Luigi. L'...Soldi del ticket distratti dalle casse pubbliche. Un fiume di denaro destinato all'San Gennaro, improvvisamente sparito, su cui ci sarà un probabile accertamento in un'aula ...pm Luigi,...

Riapre l'Ospedale Landolfi, Moretti: "L'attesa è finita" AvellinoToday

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” esprime solidarietà verso tutti gli operatori del 118, infermieri e medici del pronto soccorso che in questi giorni sono stati oggetto di violenze verba ...Il movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" esprime solidarietà verso tutti gli operatori del 118, infermieri e medici del pronto soccorso che in questi giorni sono stati oggetto di violenze verba ...