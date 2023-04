Osimhen in forte dubbio | rientra Calha | ecco il quadro di infortunati e squalificati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Solgrafica1 : IO PENSO CHE IL NAPOLI HA VINTO FINO TANTO PERCHE' FUNZIONAVE TUTTO IL NAPOLI E HA GIOCATO UN OTTIMO CALCIO DIVERT… - AndreaB21945329 : @ilfeolismo Infatti il risultato giusto ad entrambe era un pareggio e questo è sotto agli occhi di tutti.. rimane i… - Peabody_098765 : @Biagio86513880 @Pirichello Osimhen è fermo ormai da più di 1 mese per quanto forte nn può essere al top - diavolisempre : @milanistapelato @caleriserva @MilanNewsit Concordo. Il recupero di osimhen diventa pericolo soprattutto per questo… - MKvaradona1926 : @AndreonNiccolo @tunneldisco Appena rientrato dall’infortunio giocò mezz’ora a risultato già compromesso, nei fatti… -

Domani inizia una nuova giornata di campionato: il turno numero 30, spalmato tra venerdì e lunedì. Tante assenze per il Bologna e lo Spezia.resta indubbio, mentre Calhanoglu rientrerà e si accomoderà in panchina. Avete tempo fino a domani alle 18.29 per schierare la formazione in vista di una nuova giornata di ...... Spalletti dovrà fare a meno dell'attaccante per 2/3 settimane mentre prova a recuperare. ... Indubbio per la 30/li> HATEBOER : rottura del crociato. Si è operato. Stagione finita BOLOGNA (...

Napoli in emergenza per ribaltare il Milan: all-in su Osimhen, ci sarà ... Calciomercato.com

"Il Napoli ha dimostrato di essere più forte del Milan, quindi è tutto da giocare. Mancheranno Kim e Anguissa, ma con Osimhen davanti: ribaltare si può, ma ad un patto, che si sia tutti concentrati ...La Serie A torna in campo domani: alle 18.30 il primo anticipo della 30a giornata, Cremonese-Empoli. Il turno si chiuderà lunedì sera con Atalanta-Fiorentina. Queste le ultime novità in chiave ...