Orsi e sicurezza dei cittadini, la Slovenia abbatterà 230 esemplari (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ministro delle Risorse naturali e degli affari territoriali Uroš Brežan ha dato il via libera all'abbattimento di 230 esemplari di orso bruno. Si punta a riportare il numero a quota 800

