Oroscopo Paolo Fox Venerdì 14 Aprile 2023 | Leone energico

Leggi su zon

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’diFox per oggi,14Ariete Hai voglia di novità e di avventura. In amore proprio oggi potrai ricevere una proposta in più. Toro La tensione generale è positiva. La professione è in recupero, ma c’è la possibilità di spese per la casa in vista. Gemelli Non sentirti insoddisfatto nel lavoro. In arrivo buone notizie. In questi giorni sei preoccupato per una persona cara. Cancro Abbandonarsi ai ricordi va bene, a patto però che non portino sofferenza o malinconia.Sei forte ed, ma anche molto distratto. In amore, attenzione alle polemiche che nascono anche per caso. Vergine Stai recuperando terreno e otterrai soddisfazioni importanti. In amore tutto cambia a favore. Bilancia Qualcosa non ti è chiaro. ...