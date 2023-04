(Di giovedì 13 aprile 2023)di: il mercato supera quello deiNon è più solo moda e, forse, non è ancora arte ma, di certo, sono un investimento. Anzi, sono l’essenza del pleasur asset, soprattutto per quanto attiene aglidiche, nel 2021 ha assorbito ben un terzo dei 75 miliardi di dollari che compongono il mercato totale. E ha battuto anche lo S&P. Il mercato degliluxury second hand, infatti, segna un +27%, superando di parecchio il volume di crescita rappresentato dai modelli. Lo studio di BCG e WatchBox I dati emergono dallo studio di Boston Consulting Group (BCG) e Watch Box, piattaforma d’acquisto didida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MuchUMoltoUomo : Orologi di lusso usati: più cari dei nuovi del 200%. | Orologi di lusso usati: il mercato supera quello dei nuovi… - asteorologi : - FinanciaLounge : Il mercato degli #orologi di #lusso usati aumenta - peppemanzo : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - Beni di #lusso e code per il #brand alla #moda, @swg_research spiega cosa pensano gli italiani: ??? parla… - GrSociale : ?? #AdAltaVelocità - Beni di #lusso e code per il #brand alla #moda, @swg_research spiega cosa pensano gli italiani:… -

Il gruppo delLvmh ha concluso il primo trimestre 2023 a 21,03 miliardi di fatturato, in aumento del 17% ...e gioielli risultano il terzo settore più in accelerazione (+11%), seguito da ...... in hotel a 5 stelle, resort , centri benessere e ristoranti di, o con addosso oggetti molto costosi: gioielli,di marca, accessori e capi di abbigliamento firmati. Per il Fisco tutto ...Lvmh chiude il primo trimestre in crescita del 17% Lvmh, il gigante delfondato da Bernard Arnault, ha chiuso il primo trimestre 2023 con un fatturato a quota 21 ...salita dell'11% anchee ...

Orologi di lusso usati: più cari dei nuovi del 200%. Il comparto ha ... Tribuna Economica

Una settimana fa era stata sottoposta a “congelamento amministrativo“ perché riconducibile a Moreno Pérez, ex presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, nella blacklist europea.Un furto in casa del valore di oltre 40mila euro. Ne deve rispondere a processo il georgiano 52enne Costantin Cujba, accusato di essersi introdotto nell’abitazione di una coppia nel quartiere di Regin ...