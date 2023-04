Ora il Covid pare non sia mai esistito: anziché demonizzare il personale sanitario, maturiamo! (Di giovedì 13 aprile 2023) di Gabriella Izzi Benedetti Col passar del tempo, ormai fuori – o quasi – dal guado, dimentichi (è così facile rimuovere, a nostro uso e consumo) di un pericolo dal quale ci siamo salvati, è tutto un recriminare, cercare di distruggere l’immagine, la reputazione di chi si è trovato all’improvviso nel bel mezzo d’un tornado. La pandemia vissuta a posteriori come arma punitiva. I giovani sono depressi, colpa della gestione della pandemia, non si dovevano tener chiusi in casa (e si è visto, quando in pieno lockdown si è permessa una partita di calcio in quel di Bergamo, o quando si sono incontrati proditoriamente gruppi di giovani, come è cresciuto il numero di ricoveri e decessi, mentre qualcuno dalle piste da sci proclamava che non c’era da preoccuparsi e presidenti di Regione si rifiutavano di indossare la mascherina). Tutto, che sia la crisi economica, che siano i malesseri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) di Gabriella Izzi Benedetti Col passar del tempo, ormai fuori – o quasi – dal guado, dimentichi (è così facile rimuovere, a nostro uso e consumo) di un pericolo dal quale ci siamo salvati, è tutto un recriminare, cercare di distruggere l’immagine, la reputazione di chi si è trovato all’improvviso nel bel mezzo d’un tornado. La pandemia vissuta a posteriori come arma punitiva. I giovani sono depressi, colpa della gestione della pandemia, non si dovevano tener chiusi in casa (e si è visto, quando in pieno lockdown si è permessa una partita di calcio in quel di Bergamo, o quando si sono incontrati proditoriamente gruppi di giovani, come è cresciuto il numero di ricoveri e decessi, mentre qualcuno dalle piste da sci proclamava che non c’era da preoccuparsi e presidenti di Regione si rifiutavano di indossare la mascherina). Tutto, che sia la crisi economica, che siano i malesseri ...

