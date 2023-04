“Ora dico io una cosa su Armando”. UeD, il colpo di scena di Barbara De Santi su Incarnato (Di giovedì 13 aprile 2023) Armando Incarnato è ormai da anni un volto presente all’interno dello studio di Uomini e Donne. Spesso è stato protagonista di scontri con cavalieri e dame del trono over. Negli ultimi giorni è avvenuta, invece, un’accusa molto precisa nei suoi confronti, che ha portato l’imprenditore napoletano ad avere dubbi sul restare o meno nel programma. A difenderlo sui social, con grande sorpresa, è stata Barbara De Santi. Anche lei, per diversi anni, ha partecipato a Uomini e Donne e molto spesso ha discusso proprio con Armando Incarnato. Durante i diversi litigi sono volate, tra i due, parole molto peSanti. Le stesse dinamiche si sono presentate anche con l’altra dama, Aurora Tropea, tornata nel programma da pochissimi mesi. È stata proprio Aurora ad accusare il cavaliere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)è ormai da anni un volto presente all’interno dello studio di Uomini e Donne. Spesso è stato protagonista di scontri con cavalieri e dame del trono over. Negli ultimi giorni è avvenuta, invece, un’accusa molto precisa nei suoi confronti, che ha portato l’imprenditore napoletano ad avere dubbi sul restare o meno nel programma. A difenderlo sui social, con grande sorpresa, è stataDe. Anche lei, per diversi anni, ha partecipato a Uomini e Donne e molto spesso ha discusso proprio con. Durante i diversi litigi sono volate, tra i due, parole molto pe. Le stesse dinamiche si sono presentate anche con l’altra dama, Aurora Tropea, tornata nel programma da pochissimi mesi. È stata proprio Aurora ad accusare il cavaliere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Ogni giorno milioni di persone lottano contro la Leucemia.Ora dico che umanamente non gli auguriamo nessun male,ma… - emiliolbox : @Stefania_67 Consigliano. Ora indicami pure dove hai letto che lo consigliano perché devono smaltire le dosi quando… - mr_pennak : Ormai non pubblico più niente. Dico solo una cosa, ci avete pigliato per il culo per il pluralismo, ci avete accusa… - GiuseppinaPusce : RT @Sara20036194: La cosa più brutta e triste è vedere i big account pronti a mettere la qualunque contro Nikita perché non vedono l'ora. M… - 3Mastri : RT @Paola61513176: Che imbarazzo sinceramente,ma dico tutt' apposto?quindi uno ha rilevanza se dal reality esci con qualcuno?se poi la stor… -