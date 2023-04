OPPO Find N2 Flip: la ricarica più rapida di qualsiasi altro smartphone Flip (Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva l’OPPO Find N2 Flip. Lo smartphone con la batteria più grande e la ricarica più rapida di qualsiasi altro dispositivo Flip OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, nel dicembre 2021, ha presentato il suo primo foldable, OPPO Find N. Grazie al perfetto rapporto tra i due schermi e all’introduzione di una piega quasi impercettibile, il Find N è stato accolto con entusiasmo vincendo il premio Most Disruptive Device Innovation Award ai Global Mobile Awards 2022. Se il primo foldable ha ottenuto tanto successo, cosa possiamo aspettarci dal primo Flip di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva l’N2. Locon la batteria più grande e lapiùdidispositivo, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, nel dicembre 2021, ha presentato il suo primo foldable,N. Grazie al perfetto rapporto tra i due schermi e all’introduzione di una piega quasi impercettibile, ilN è stato accolto con entusiasmo vincendo il premio Most Disruptive Device Innovation Award ai Global Mobile Awards 2022. Se il primo foldable ha ottenuto tanto successo, cosa possiamo aspettarci dal primodi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #Oppo Find N2 Flip: la ricarica più rapida di qualsiasi altro smartphone Flip #OppoFindN2Flip #tuttotek - Lapequenaasia : oppo find x5 #lapequenaasia ??Aqui: - FlavioS47588631 : xiaomi 13 ultra will surpass oppo find x6 pro ultrawide zoom!! - NemeGogeto : @TheGalox_ sucks ass. Xiaomi 13 Ultra and Oppo Find X6 Pro are better. - Gm_t02 : @Divyeshj18 @Tech_Reve Oppo Find X6 Pro or Xiaomi 13 Ultra? -