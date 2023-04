Operation Fortune | il nuovo film di Guy Ritchie su Sky dal 17 aprile | la clip in esclusiva

(Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva in prima visione su Skye attesissimodi Guycon protagonista Jason Statham. La pellicola Sky Original sarà insu Sky dal 17alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), in streaming su Now e on demand. Venticinque anni dopo l’uscita di Lock & Stock – Pazzi scatenati, che vide il debutto alla regia die l’ascesa di Statham come superstar del cinema e che è stata la prima di una lunga serie di pellicole che ha visto la coppia lavorare assieme,e Statham tornano a collaborare in questa spy action comedy, assieme a un cast di superstar come Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, Josh Hartnett e Bugzy Malone. L'articolo proviene ...

Arriva in prima visione su Sky OPERATION FORTUNE, nuovo e attesissimo film di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham. La pellicola, targata Sky Original, sarà in esclusiva su Sky dal ...Dal 17 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), in streaming solo su NOW e disponibile on demand.