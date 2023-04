Onana come l’Inter, record in Champions League e blackout in campionato – TS (Di giovedì 13 aprile 2023) Dalle prodigiose parate in Champions League al blackout di Salerno, il percorso di Onana rispecchia quello dell’Inter. Di seguito l’analisi fatta da Tuttosport nell’edizione odierna. record IN EUROPA – Quello di Romelu Lukaku non è l’unico percorso altalenante della stagione dell’Inter (vedi articolo). Tuttosport sceglie di prendere in esame André Onana, una tra le tante personalità che, soprattutto in campionato, hanno dimostrato di non saper mantenere alte concentrazione e rendimento. Al portiere camerunese va riconosciuto lo strabiliante record raggiunto in Champions League. Con l’ultima sfida contro il Benfica, infatti, Onana si è aggiudicato ben sei “cean sheets” ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Dalle prodigiose parate inaldi Salerno, il percorso dirispecchia quello del. Di seguito l’analisi fatta da Tuttosport nell’edizione odierna.IN EUROPA – Quello di Romelu Lukaku non è l’unico percorso altalenante della stagione del(vedi articolo). Tuttosport sceglie di prendere in esame André, una tra le tante personalità che, soprattutto in, hanno dimostrato di non saper mantenere alte concentrazione e rendimento. Al portiere camerunese va riconosciuto lo strabilianteraggiunto in. Con l’ultima sfida contro il Benfica, infatti,si è aggiudicato ben sei “cean sheets” ...

