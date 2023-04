Omicidio a Sabaudia: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabaudia – Momenti di paura sul litorale pontino. Un uomo di circa 30 anni è stato infatti ucciso a colpi d’arma da fuoco in un vivaio a Sabaudia, cittadina costiera della provincia di Latina, in zona Borgo San Donato. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei colpi esplosi contro di lui – non è ancora certo se si tratti di una pistola o di un fucile – lo ha raggiunto al volto. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. In aggiornamento… Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023)– Momenti di paura sul litorale pontino. Un uomo di circa 30 anni è stato infattidain un vivaio a, cittadina costiera della provincia di Latina, in zona Borgo San Donato. Secondo le prime ricostruzioni, uno deiesplosi contro di lui – non è ancora certo se si tratti di una pistola o di un fucile – lo ha raggiunto al volto. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. In aggiornamento… Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...

