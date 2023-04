Omicidio a Latina, uomo ucciso da due colpi di fucile al volto (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo è stato ucciso con due colpi di fucile al volto in provincia di Latina. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’Omicidio sarebbe avvenuto poco fa in strada del Villaggio, a Borgo San Donato. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) Unè statocon duedialin provincia di. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’sarebbe avvenuto poco fa in strada del Villaggio, a Borgo San Donato. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

