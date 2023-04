Omicidio a Latina, uomo ucciso da due colpi di fucile al volto (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso con due colpi di fucile al volto in provincia di Latina. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’Omicidio sarebbe avvenuto poco fa in strada del Villaggio, a Borgo San Donato. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Unè statocon duedialin provincia di. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’sarebbe avvenuto poco fa in strada del Villaggio, a Borgo San Donato. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.

