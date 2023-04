Olympiakos | UFFICIALE la rescissione di James Rodriguez

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha ufficialmente rescisso il contratto con l’: il comunicato della società grecanon è più un calciatore dell’, come comunicato dallo stesso club greco. IL COMUNICATO –FC e@hanno deciso di interrompere la loro collaborazione.farà sempre parte del nostro club e sarà sempre un membro della famiglia “biancorossa”. Vogliamo ringraziarlo per il suo servizio e gli auguriamo ogni successo per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

