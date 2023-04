Olympiacos | James Rodriguez saluta la squadra greca | “Sarò sempre un membro del club”

(Di giovedì 13 aprile 2023)lascia l’. La societàha infatti comunicato di aver interrotto il rapporto contrattuale con l’attaccante colombiano: “faràparte del nostroe saràundella famiglia biancorossa. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro”. Lo stesso, attraverso i propri profili social, ha volutore i suoi ex tifosi: “Vorrei ringraziare tutti per il tempo che abbiamo trascorso insieme. Anche se le nostre strade si separano, sento cheundele il benvenuto nella famiglia del Pireo. Auguro ...

Former Real Madrid and Everton playmaker James Rodriguez is now a free agent after his Olympiacos contract was terminated. Rodriguez joined Olympiacos in September following a year at Qatari club ...Colombian midfielder James Rodriguez has terminated his contract with Greek Olympiacos by mutual consent of the parties, the club's press service reports. The 31-year-old had been playing for the ...