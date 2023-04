Olio, Premio Sirena d’Oro: sabato a Sorrento la cerimonia di premiazione con Nicola Caputo e Marco Cerreto (Di giovedì 13 aprile 2023) sabato 15 aprile, alle ore 10.30, presso la sala Carlo Di Leva del Circolo dei Forestieri, in via Luigi De Maio, a Sorrento, si terrà la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 del Premio Sirena d’Oro, dedicato agli oli extravergine d’oliva italiani a marchio Dop e Igp, organizzato dal Comune di Sorrento e dall’Associazione Italia Olivicola. Ad aprire la mattinata, dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del presidente dell’Associazione Italia Olivicola, Gennaro Sicolo e del direttore della Filiera Olivicola Italiana, Giuliano Martino, sarà la tavola rotonda dal titolo “Alla scoperta dei migliori oli DOP ed IGP: Qualità, Salute e Territorio”, alla quale prenderanno parte il presidente della giuria del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023)15 aprile, alle ore 10.30, presso la sala Carlo Di Leva del Circolo dei Forestieri, in via Luigi De Maio, a, si terrà ladidell’edizione 2023 del, dedicato agli oli extravergine d’oliva italiani a marchio Dop e Igp, organizzato dal Comune die dall’Associazione Italia Olivicola. Ad aprire la mattinata, dopo i saluti del sindaco di, Massimo Coppola, del presidente dell’Associazione Italia Olivicola, Gennaro Sicolo e del direttore della Filiera Olivicola Italiana, Giuliano Martino, sarà la tavola rotonda dal titolo “Alla scoperta dei migliori oli DOP ed IGP: Qualità, Salute e Territorio”, alla quale prenderanno parte il presidente della giuria del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriajournal_ : Premio nazionale “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” - umbriajournal_ : Premio nazionale “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” - umbriajournal_ : Premio nazionale “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” - ci_gori : RT @TerraVivaCisl: Al @VinitalyTasting assegnato il Premio Sol d'Oro per l'olio extravergine #biologico Cuncordu, della Masoni Becciu di #V… - DSantini74 : RT @TerraVivaCisl: Al @VinitalyTasting assegnato il Premio Sol d'Oro per l'olio extravergine #biologico Cuncordu, della Masoni Becciu di #V… -