Olimpiadi 2026, Cirio e Lo Russo presentano dossier per candidare l'Oval per le gare di pattinaggio (Di giovedì 13 aprile 2023) Regione Piemonte e Città di Torino sono state invitate dalla Fondazione Milano-Cortina a presentare lunedì nel capoluogo lombardo il dossier olimpico che candida l'Oval del Lingotto ad ospitare il pattinaggio di velocità in occasione dei Giochi invernali del 2026. Lo hanno annunciato il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo"Ieri in tarda serata è arrivata una pec in cui ci chiedono la disponibilità per lunedì 17 credo che noi lavoreremo in questi giorni con i nostri tecnici per arrivare lunedì a dimostrare quello di cui siamo già convinti ma di cui vogliamo siamo convinti tutti e che abbiamo l'offerta migliore sotto il profilo tecnico, economico e sportivo e siamo convinti che quando le scelte sono buone e uno è forte delle proprie scelte ...

