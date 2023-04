Oggi danno Vittorio Brumotti morto, ma sono solo titoli rivedibili (Di giovedì 13 aprile 2023) Sta tornando alla ribalta una bufala non del tutto inedita qui in Italia, in merito a Vittorio Brumotti morto. Si tratta di una fake news che nasce da alcuni titoli acchiappa click, facilmente reperibili sui social Oggi 13 aprile. Per farvela breve, alcuni siti hanno pubblicato una sorta di biografia dell’inviato di Striscia La Notizia, elencando le diverse aggressioni subite negli ultimi anni, fino a citare la circostanza in cui venne dato per morto. Un modo furbo per alimentare la bufala del giorno, visto che i titoli sono costruiti puntalmente ad arte per dare la sensazione che il diretto interessato sia passato a miglior vita. Analizziamo la bufala su Vittorio Brumotti morto: ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Sta tornando alla ribalta una bufala non del tutto inedita qui in Italia, in merito a. Si tratta di una fake news che nasce da alcuniacchiappa click, facilmente reperibili sui social13 aprile. Per farvela breve, alcuni siti hanno pubblicato una sorta di biografia dell’inviato di Striscia La Notizia, elencando le diverse aggressioni subite negli ultimi anni, fino a citare la circostanza in cui venne dato per. Un modo furbo per alimentare la bufala del giorno, visto che icostruiti puntalmente ad arte per dare la sensazione che il diretto interessato sia passato a miglior vita. Analizziamo la bufala su: ...

