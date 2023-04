Occhiaie: come cancellarle o come disegnarle. Per essere più interessanti (Di giovedì 13 aprile 2023) Foto Getty Images CHI NE È AFFLITTA farebbe di tutto per nasconderle (soprattutto se si sono passati gli “anta”). Chi non le ha, le sogna e… le disegna (soprattutto se gli “anta” sono lontani). Le Occhiaie non sono mai state così divisive: nemiche dell’estetica o, al contrario, misterioso tratto di fascino? A qualcuno, sembrerà una capriola della logica. Fatto sta che è un’altra delle stravaganze della Rete: soprattutto tra le giovanissime, va di moda creare zone d ‘ombra fake sotto gli occhi, per ottenere un’allure stanca e un aspetto molto emaciato e altrettanto cool. A dare il là al filone, qualche mese fa, alcune TikToker che, attraverso i loro video, insegnavano come realizzarle dal nulla, grazie a un correttore scuro e ombretti viola, blu e rossi. «La questione si inserisce nella tematica dell ‘ inclusione e della diversità ... Leggi su amica (Di giovedì 13 aprile 2023) Foto Getty Images CHI NE È AFFLITTA farebbe di tutto per nasconderle (soprattutto se si sono passati gli “anta”). Chi non le ha, le sogna e… le disegna (soprattutto se gli “anta” sono lontani). Lenon sono mai state così divisive: nemiche dell’estetica o, al contrario, misterioso tratto di fascino? A qualcuno, sembrerà una capriola della logica. Fatto sta che è un’altra delle stravaganze della Rete: soprattutto tra le giovanissime, va di moda creare zone d ‘ombra fake sotto gli occhi, per ottenere un’allure stanca e un aspetto molto emaciato e altrettanto cool. A dare il là al filone, qualche mese fa, alcune TikToker che, attraverso i loro video, insegnavanorealizzarle dal nulla, grazie a un correttore scuro e ombretti viola, blu e rossi. «La questione si inserisce nella tematica dell ‘ inclusione e della diversità ...

