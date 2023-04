OBDeleven | perché bisogna evitarlo su VW | Cupra | Audi | BMW e Seat

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroidè uno strumento di diagnostica automobilistica che permette di accedere a diverse funzionalità delle automobili, modificare impostazioni elettromeccaniche e persino eseguire aggiornamenti software. Sebbene possa sembrare una soluzione pratica e conveniente, l’utilizzo di questo dispositivo può comportare seri rischi per le auto di nuova generazione. In questo articolo, esamineremo i pericoli potenziali legati all’uso die le ragioni per cui è meglio. Invalidazione della garanzia e responsabilità legale Il primo aspetto da considerare è che l’utilizzo dipuò invalidare la garanzia della tua auto. Le case automobilistiche impongono restrizioni sull’alterazione del software e dell’elettronica di bordo, e l’utilizzo di dispositivi comepuò ...