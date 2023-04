Obbligo vaccinale per le Forze dell’ordine, esposto di un sindacato: “Indagare su 15 morti improvvise in Campania” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlmeno 15 decessi improvvisi tra personale delle Forze dell’ordine e delle Forze armate in Campania. Tutti relativi a persone di giovane età, anche di 30-35 anni, nel periodo 2022-2023. Partendo da questi eventi, il segretario provinciale di Caserta e regionale della Campania del sindacato Les Polizia di Stato, Antonio Porto, ha presentato un esposto-denuncia alla procura di Santa Maria Capua Vetere. Ai pm sammaritani si chiede di Indagare su un “altissimo tasso di mortalità per malori improvvisi sia nelle Forze dell’ordine che tra i cittadini in particolar modo in giovane età, soprattutto dopo l’avvio della campagna vaccinale per il contrasto alla malattia denominata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlmeno 15 decessi improvvisi tra personale dellee dellearmate in. Tutti relativi a persone di giovane età, anche di 30-35 anni, nel periodo 2022-2023. Partendo da questi eventi, il segretario provinciale di Caserta e regionale delladelLes Polizia di Stato, Antonio Porto, ha presentato un-denuncia alla procura di Santa Maria Capua Vetere. Ai pm sammaritani si chiede disu un “altissimo tasso di mortalità per malori improvvisi sia nelleche tra i cittadini in particolar modo in giovane età, soprattutto dopo l’avvio della campagnaper il contrasto alla malattia denominata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono… - pualai : RT @ImolaOggi: Obbligo vaccinale, la Consulta insiste: 'valutato il rispetto dei diritti in base ai dati scientifici' (non in base alla Cos… - RitualReply : RT @ImolaOggi: Obbligo vaccinale, la Consulta insiste: 'valutato il rispetto dei diritti in base ai dati scientifici' (non in base alla Cos… - aldo_rovi : RT @ImolaOggi: Obbligo vaccinale, la Consulta insiste: 'valutato il rispetto dei diritti in base ai dati scientifici' (non in base alla Cos… - alarico999 : RT @ImolaOggi: Obbligo vaccinale, la Consulta insiste: 'valutato il rispetto dei diritti in base ai dati scientifici' (non in base alla Cos… -