NY, torna all’asta il Flatiron Building: saltato l’acquisto del “Ferro da Stiro” (Di giovedì 13 aprile 2023) torna all’asta il Flatiron Building, il “Ferro da Stiro” di New York Messo all’asta e aggiudicato, ma il compratore non paga l’anticipo e quindi il bene ritorna in vendita. Fin qui sembra l’iter di una normale transazione incompiuta, quindi dove sarà mai la notizia? Il fatto è che non si tratta di un bene qualsiasi, ma di uno dei simboli dello skyline della Grande Mela, il Flatiron Building o, come lo chiamano con affetto i newyorkesi, il “Ferro da Stiro”. Rappresenta un pezzo di storia della città, nato ben prima del grattacielo Chrysler e dell’Empire State Building, ma pare che, al momento di sborsare i quattrini, nessuno si ricordi più del vecchio gigante ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 13 aprile 2023)il, il “da” di New York Messoe aggiudicato, ma il compratore non paga l’anticipo e quindi il bene riin vendita. Fin qui sembra l’iter di una normale transazione incompiuta, quindi dove sarà mai la notizia? Il fatto è che non si tratta di un bene qualsiasi, ma di uno dei simboli dello skyline della Grande Mela, ilo, come lo chiamano con affetto i newyorkesi, il “da”. Rappresenta un pezzo di storia della città, nato ben prima del grattacielo Chrysler e dell’Empire State, ma pare che, al momento di sborsare i quattrini, nessuno si ricordi più del vecchio gigante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MuchUMoltoUomo : NY, torna all’asta il Flatiron Building: saltato l’acquisto del “Ferro da Stiro” | Torna all’asta il Flatiron Buil… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il Flatiron torna sul mercato per la seconda volta in meno di un mese: l'iconico 'ferro da stiro' che fu il primo a 'grat… - magicamirta : RT @Agenzia_Ansa: Il Flatiron torna sul mercato per la seconda volta in meno di un mese: l'iconico 'ferro da stiro' che fu il primo a 'grat… - ItalyNowadays : Il Flatiron torna all'asta dopo il flop della prima vendita. #Cultura - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: Il Flatiron torna sul mercato per la seconda volta in meno di un mese: l'iconico 'ferro da stiro' che fu il primo a 'grat… -