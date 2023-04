Nuovo stadio, il Sindaco Sala: «Avviata la procedura per San Siro» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, sulla situazione Nuovo stadio per il Milan e l’Inter. Tutti i dettagli Giuseppe Sala ha parlato del Nuovo stadio di Milan ed Inter alla presentazione “Cento giorni dei Mondiali di scherma”. PAROLE – «Andiamo avanti con il dialogo sia con l’Inter che col Milan. La procedura è Avviata e il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo. Quello che stiamo facendo è riscrivere alle squadre dove diciamo loro che daremo un periodo congruo, che dovrebbe essere sui 90 giorni, per consegnarci questa previsione del piano economico finanziario o per dirci che non interessa più». LEGGI ALTRO SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Giuseppedi Milano, sulla situazioneper il Milan e l’Inter. Tutti i dettagli Giuseppeha parlato deldi Milan ed Inter alla presentazione “Cento giorni dei Mondiali di scherma”. PAROLE – «Andiamo avanti con il dialogo sia con l’Inter che col Milan. Lae il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo. Quello che stiamo facendo è riscrivere alle squadre dove diciamo loro che daremo un periodo congruo, che dovrebbe essere sui 90 giorni, per consegnarci questa previsione del piano economico finanziario o per dirci che non interessa più». LEGGI ALTRO SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

