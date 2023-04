Nuovi capi in cosa nostra ma è la ‘ndrangheta a dominare la scena criminale italiana ed estera

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma – Per la sua coesa struttura, le sue capacità militari ed il forte radicamento nel territorio, la“si conferma oggi l’assoluta dominatrice dellaanche al di fuori dei tradizionali territori d’influenza con mire che interessano quasi tutte le regioni (Lazio, Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna). Lo rileva la Direzione investigativa antimafia nella sua ultima relazione al Parlamento, che parla di 46 ‘locali’ (gruppi criminali) censiti al Nord. Le proiezioni dellasi spingono anche oltre confine e coinvolgono molti Paesi europei (Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Repubblica Slovacca, Romania, Bulgaria e Malta), il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... concentrazione : #mafia, Dia: 'Manca una leadership solida, si affermano nuovi capi' - blogsicilia : #notizie #sicilia Mafia Palermitana senza leader “Avanzano nuovi con origini nella mala” - - fisco24_info : Dia, 'Ndrangheta assoluta dominatrice della scena criminale: L'ultima relazione al Parlamento della Direzione inves… - LiveSiciliaPA : Mafia, Dia: “Manca una leadership solida, si affermano nuovi capi” - 3a91048bc51041d : RT @italianarmyfam_: ??Calvin Klein mi ha mandato così tante mutande e roba e volevo indossarle il prima possibile così ho fatto subito tutt… -

Le vendite giornaliere di Bazaar servono per acquistare i tessuti che vengono trasformati indurante la notte. Questo processo, seppur estenuante, porta a grandi risultati: il negozio ...... il museo fiorentino ha concesso alla Swatch di lanciare sul mercato dueorologi della "Art ... al centro della recente controversia con la maison Jean Paul Gaultier, che l'ha stampata sud'...... nel rendere meno stringenti regole e vincoli gerarchici, starebbe favorendo l'affermazione a capo di mandamenti e famiglie diesponenti che vantano un'origine familiare mafiosa". Lo rileva la ...

Mafia, Dia: “Manca una leadership solida, si affermano nuovi capi” Livesicilia.it

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Prepensionamenti e nuove assunzioni ma anche formazione ... sarà avviata la selezione per direttori, capi reparto e addetti alle vendite oltre che per figure specializzate di ...I 24 maggiori gruppi italiani della sanità hanno registrato 8,9 miliardi di fatturato (+15,2%) nel 2021 con una prospettiva di crescita del 4% nei bilanci 2022 in chiusura. secondo i dati dell’analisi ...