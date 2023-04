Nuovi bus ibridi per Kyma Mobilità, questa estate i primi in circolazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Sopralluogo in Francia, a Ligny-en-Barrois, dei rappresentanti di amministrazione Melucci e Kyma Mobilità, nello stabilimento Mercedes dove sono in produzione i 56 autobus ibridi che rinforzeranno la flotta dell’azienda cittadina di trasporto pubblico. Frutto di una gara da 20 milioni di euro chiusa alcuni mesi fa, questi Nuovi mezzi inizieranno a circolare in città già dalla prossima estate, sostituendo gradualmente i più vecchi. Si aggiungeranno ai 24 acquistati ormai due anni fa e ai 5 totalmente elettrici che hanno “debuttato” durante la Settimana Santa, facendo salire il numero dei mezzi ad alimentazione sostenibile oltre le 80 unità. «Stiamo lavorando a un percorso di vero rinnovamento del parco mezzi – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Sostenibile ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 aprile 2023) Sopralluogo in Francia, a Ligny-en-Barrois, dei rappresentanti di amministrazione Melucci e, nello stabilimento Mercedes dove sono in produzione i 56 autobusche rinforzeranno la flotta dell’azienda cittadina di trasporto pubblico. Frutto di una gara da 20 milioni di euro chiusa alcuni mesi fa, questimezzi inizieranno a circolare in città già dalla prossima, sostituendo gradualmente i più vecchi. Si aggiungeranno ai 24 acquistati ormai due anni fa e ai 5 totalmente elettrici che hanno “debuttato” durante la Settimana Santa, facendo salire il numero dei mezzi ad alimentazione sostenibile oltre le 80 unità. «Stiamo lavorando a un percorso di vero rinnovamento del parco mezzi – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici eSostenibile ...

