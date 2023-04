Nuovi aumenti per il gas, allarme Unione consumatori: rischio stangata da 459 euro (Di giovedì 13 aprile 2023) Leggi Anche Enea: prezzo medio elettricità +100% nel 2022, gas +57% Unc: il Parlamento raccolga il grido d'allarme Secondo Marco Vignola, responsabile del settore Energia dell'Unione consumatori, la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) Leggi Anche Enea: prezzo medio elettricità +100% nel 2022, gas +57% Unc: il Parlamento raccolga il grido d'Secondo Marco Vignola, responsabile del settore Energia dell', la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Bollette, nuovi aumenti in arrivo per elettricità e gas: si rischia una stangata fino a 459 euro. Tutte le novità - AaronHLandau : RT @MediasetTgcom24: Gas, nuovi aumenti dei prezzi: rischio stangata da 459 euro #commissionefinanzedellacamera #arera #presidente #stefan… - MediasetTgcom24 : Gas, nuovi aumenti dei prezzi: rischio stangata da 459 euro #commissionefinanzedellacamera #arera #presidente… - Condominiando : Le bollette energetiche saliranno nei prossimi mesi. Le notizie non sono confortanti. #ARERA #Codacons… - Gazzettino : Assegno unico, nuovi aumenti nel Def: aiuti per neonati e famiglie numerose, più congedi anche per i papà -