"Nuove testimonianze e intercettazioni": depositati gli atti per riaprire l'inchiesta sulla strage di Erba (Di giovedì 13 aprile 2023) Nuovi elementi inediti potrebbero riaprire le indagini sulla strage di Erba: il sostituto Pg di Milano Cuno Tarfusser ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni e all'avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione, basata su Nuove istanze presentate dalla difesa, che potrebbero portare a una revisione della posizione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due coniugi condannati all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, avvenuto l'11 dicembre 2006. La coppia starebbe inoltre per presentare richiesta di istanza di revisione del processo a Brescia: il procuratore Nanni e il suo "braccio destro" Tontodonati dovranno decidere se unire i due reclami, basati ...

