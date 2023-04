Nuova vita per le sneakers Autry dall’estetica vintage (Di giovedì 13 aprile 2023) Life&People.it Nell’ultimo periodo le sneakers sono tornate un argomento caldissimo di discussione, complice l’uscita del film “Air”, incentrato sul grande business avviato da Micheal Jordan, il giocatore di basket più forte di sempre che stravolse anche il mercato delle calzature con le sue Air Jordan. Ma oltre alle mitiche scarpe del cestitsta, un evergreen del mercato, stanno poco a poco ritornando sempre più in auge anche altri brand, di cui uno “salvato” dalla sua estinzione proprio grazie a un gruppo di imprenditori italiani che hanno deciso di salvarne e preservarne la storia: stiamo parlando delle sneakers Autry, un vero e proprio must have nato in Texas negli anni Ottanta e approdato nei primi anni 2000 a Venezia, nello specifico a Dolo. Le origini delle sneakers Autry L’azienda nasce nel ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 13 aprile 2023) Life&People.it Nell’ultimo periodo lesono tornate un argomento caldissimo di discussione, complice l’uscita del film “Air”, incentrato sul grande business avviato da Micheal Jordan, il giocatore di basket più forte di sempre che stravolse anche il mercato delle calzature con le sue Air Jordan. Ma oltre alle mitiche scarpe del cestitsta, un evergreen del mercato, stanno poco a poco ritornando sempre più in auge anche altri brand, di cui uno “salvato” dalla sua estinzione proprio grazie a un gruppo di imprenditori italiani che hanno deciso di salvarne e preservarne la storia: stiamo parlando delle, un vero e proprio must have nato in Texas negli anni Ottanta e approdato nei primi anni 2000 a Venezia, nello specifico a Dolo. Le origini delleL’azienda nasce nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Per 8.000 sterline, l'inglese Brendon Grimshaw compra una piccola isola disabitata nelle Seychelles e si trasferisc… - Pontifex_it : Ravviviamo la bellezza di quando, dopo averlo scoperto vivo, lo abbiamo proclamato Signore della nostra vita. Torni… - vaticannews_it : #PapaFrancesco“Seguiamo Gesù in Galilea, incontriamolo e adoriamolo lì dove Egli attende ognuno di noi'. 'Torniamo… - soul_womanIT : @CasaLettori Mi viene in mente quando si nasce la prima cosa che fanno darti una sculacciata,penso che sia il primo… - Lily282530 : RT @_riaxscarol: che bello entrare su Twitter e trovare tutte queste dediche speciali per Carola ???? a un anno dall'inizio della sua nuova v… -