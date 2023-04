Nuoto, Simona Quadarella vince gli 800 metri agli Assoluti di Riccione e stacca il pass mondiale per Fukuoka (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto come previsto nella finale degli 800 metri stile libero femminili, seconda gara da medaglia dei Campionati Nazionali Assoluti di Riccione 2023. Simona Quadarella è uno, due passi avanti a tutte le avversarie e si prende l’ennesimo titolo nazionale della sua carriera, qualificandosi ai Mondiali di Fukuoka. Già una discreta forma per la romana, che prende immediatamente il largo dopo le prime due vasche e fa gara da sola. Rimane per lungo tempo sul ritmo dell’1’03” ogni due vasche, mettendo il pilota automatico e dando un buono sprint nel finale, chiudendo in 8’21”14 dopo una buonissima prestazione con le ultime due vasche in 1’01”. Non riesce a scendere sotto il muro degli 8’20”, che rappresenta il limite della vera e propria eccellenza, ma la sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto come previsto nella finale degli 800stile libero femminili, seconda gara da meda dei Campionati Nazionalidi2023.è uno, duei avanti a tutte le avversarie e si prende l’ennesimo titolo nazionale della sua carriera, qualificandosi ai Mondiali di. Già una discreta forma per la romana, che prende immediatamente il largo dopo le prime due vasche e fa gara da sola. Rimane per lungo tempo sul ritmo dell’1’03” ogni due vasche, mettendo il pilota automatico e dando un buono sprint nel finale, chiudendo in 8’21”14 dopo una buonissima prestazione con le ultime due vasche in 1’01”. Non riesce a scendere sotto il muro degli 8’20”, che rappresenta il limite della vera e propria eccellenza, ma la sua ...

