Nuoto, Simona Quadarella: “Ho ancora margini di miglioramento, soddisfatta della mia prestazione” (Di giovedì 13 aprile 2023) Missione compiuta per Simona Quadarella. La romana, impegnata nella serie 1 degli 800 stile libero donne degli Assoluti primaverili di Nuoto a Riccione, si è imposta in 8:21.14, andando abbondantemente al di sotto del limite della FederNuoto per la qualificazione ai Mondiali che si terranno dal 23 al 30 luglio a Fukuoka (Giappone). Quadarella, confortata già dai buoni risultati del meeting a Firenze di alcune settimane fa, ha avuto le conferme che voleva nella gara odierna: “Speravo di fare 8:20, ho avuto un po’ di difficoltà tra i 500 e i 600 metri perché ero molto davanti alle altre, non è mai facile“, ha raccontato ai microfoni della Rai. Simona ha aggiunto: “Sono contenta perché comunque il crono è il migliore che abbia mai fatto in questo periodo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Missione compiuta per. La romana, impegnata nella serie 1 degli 800 stile libero donne degli Assoluti primaverili dia Riccione, si è imposta in 8:21.14, andando abbondantemente al di sotto del limiteFederper la qualificazione ai Mondiali che si terranno dal 23 al 30 luglio a Fukuoka (Giappone)., confortata già dai buoni risultati del meeting a Firenze di alcune settimane fa, ha avuto le conferme che voleva nella gara odierna: “Speravo di fare 8:20, ho avuto un po’ di difficoltà tra i 500 e i 600 metri perché ero molto davanti alle altre, non è mai facile“, ha raccontato ai microfoniRai.ha aggiunto: “Sono contenta perché comunque il crono è il migliore che abbia mai fatto in questo periodo ...

