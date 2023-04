Nuoto, Sara Franceschi: “Un tempo meraviglioso, dedico la vittoria a mio nonno” (Di giovedì 13 aprile 2023) Prova da gigante per Sara Franceschi ai Campionati Nazionali Assoluti di Nuoto di scena a Riccione. La nuotatrice di Livorno ha dominato la gara dei 400 misti grazie ad una grandissima frazione a rana, battendo largamente Ilaria Cusinato e Laura Pirovano, che completano con lei il podio nazionale. Il suo 4’35”98 è una bella dimostrazione di forza da parte sua. Il suo crono è infatti inferiore di poco più di due secondi e mezzo rispetto al tempo limite per partecipare ai Mondiali di Fukuoka, raggiungendo così Alberto Razzetti, Simona Quadarella, Marco De Tullio e Lisa Angiolini sull’aereo per il Giappone. “Sono davvero contenta, un tempo meraviglioso – ha affermato Sara Franceschi ai microfoni di Rai Sport – abbassare di così tanto il limite è molto ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Prova da gigante perai Campionati Nazionali Assoluti didi scena a Riccione. La nuotatrice di Livorno ha dominato la gara dei 400 misti grazie ad una grandissima frazione a rana, battendo largamente Ilaria Cusinato e Laura Pirovano, che completano con lei il podio nazionale. Il suo 4’35”98 è una bella dimostrazione di forza da parte sua. Il suo crono è infatti inferiore di poco più di due secondi e mezzo rispetto allimite per partecipare ai Mondiali di Fukuoka, raggiungendo così Alberto Razzetti, Simona Quadarella, Marco De Tullio e Lisa Angiolini sull’aereo per il Giappone. “Sono davvero contenta, un– ha affermatoai microfoni di Rai Sport – abbassare di così tanto il limite è molto ...

