Nuoto | prima giornata Assoluti Riccione 2023 | Quadarella vince e stacca il pass per i Mondiali in Giappone | qualificati De Tullio | Angiolini e Razzetti

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si è appena conclusa la sessione pomeridiana delladei Campionati Italianiverili di. Aprono il pomeriggio le finali Junior, B e A dei 50 metri maschili dorso. Nella finale JuniorBacico in 25”80 davanti a Del Signore, 26”03, e Candeloro, 26”27. Nella finale B Glessi scende sotto il 26 e fa 25”99 chiudendo davanti a Brambillaschi, 26”11, e Gazzillo, 26”17. Nella finale A Ceccon, 24”93, la spunta su Lamberti, 24”95, ma non centra la convocazione automatica aidi Fukuoka, per cui serviva scendere sotto il 24”70. Nella serie veloce degli 800 stile libero femminili grande prestazione di Simonache chiude in 8’21”14, seguono Cesarano e Gabbrielleschi, e scende sotto il ...