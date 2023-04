Nuoto | prima giornata Assoluti Riccione 2023 | Quadarella vince e stacca il pass per i Mondiali in Giappone | ok Ceccon

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si è appena conclusa la sessione pomeridiana delladei Campionati Italianiverili di. Aprono il pomeriggio le finali Junior, B e A dei 50 metri maschili dorso. Nella finale JuniorBacico in 25”80 davanti a Del Signore, 26”03, e Candeloro, 26”27. Nella finale B Glessi scende sotto il 26 e fa 25”99 chiudendo davanti a Brambillaschi, 26”11, e Gazzillo, 26”17. Nella finale A, 24”93, la spunta su Lamberti, 24”95, ma non centra la convocazione automatica aidi Fukuoka, per cui serviva scendere sotto il 24”70. Nella serie veloce degli 800 stile libero femminili grande prestazione di Simonache chiude in 8’21”14, seguono Cesarano e Gabbrielleschi, e ...

seguono Cesarano e Gabbrielleschi, e scende sotto il tempo necessario per ottenere la qualificazione al Mondiale diventando la prima atleta a comporre lo scacchiere italiano che a luglio andrà in Giappone.

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: lampi di Angiolini e Carini. Alle 18.30 le finali OA Sport

IN AGGIORNAMENTO - Tredici i titoli nazionali che si assegnano nella prima delle cinque giornate degli Assoluti UnipolSai primaverili di nuoto a Riccione. Cinque sono juniores e sei assoluti.Già una discreta forma per la romana, che prende immediatamente il largo dopo le prime due vasche e fa gara da sola. Rimane per lungo tempo sul ritmo dell’1’03” ogni due vasche, mettendo il pilota ...