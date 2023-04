Nuoto | Lisa Angiolini vince i 100 rana donne a Riccione e vola ai Mondiali di Fukuoka

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) Missione compiuta per. Nella Finale dei 100degli Assoluti primaverili di, manifestazione valida per l’assengnazione dei titoli nostrani e per la conquista del pass per i(Giappone), la classe ’95 ha confermato lo standard che già si era notato nel corso delle batterie mattutine., infatti, si è imposta con il crono di 1:06.18 precedendo al termine di una gara molto combattuta Martina Carraro (1:06.37) e Arianna Castiglioni (1:06.38). Un arrivo all’ultimo respiro che ha sorriso dunque a colei che aveva vinto l’argento l’anno scorso agli Europei di Roma su questa distanza. Il tempo siglato, inoltre, ha permesso adi conquistare la qualificazione ...