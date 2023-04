Nuoto, Campionati italiani 2023: Simona Quadarella guida la truppa tricolore con il pass iridato per Fukuoka (Di giovedì 13 aprile 2023) Calato il sipario sulla prima giornata dei Campionati italiani di Nuoto 2023 di scena nello Stadio del Nuoto a Riccione. Primi titolo in palio e selezione per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno. La prima a staccare il biglietto per il Sol Levante è stata Simona Quadarella. L’azzurra si è imposta con il crono di 8:21.14, precedendo Noemi Cesarano (8:34.55) e Giulia Gabbrielleschi (8:38.43). Il limite imposto dalla FIN era di 8:26.71 e per la romana la missione è stata compiuta. In Asia ci sarà anche Marco De Tullio: il pugliese è stato il migliore nei 400 stile libero, vinti in 3:44.69, a precedere Matteo Lamberti (3:46.03) e Matteo Ciampi (3:46.58). Solo quinto Gabriele Detti (3:47.76), alle spalle anche di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Calato il sipario sulla prima giornata deididi scena nello Stadio dela Riccione. Primi titolo in palio e selezione per i Mondiali di(Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno. La prima a staccare il biglietto per il Sol Levante è stata. L’azzurra si è imposta con il crono di 8:21.14, precedendo Noemi Cesarano (8:34.55) e Giulia Gabbrielleschi (8:38.43). Il limite imposto dalla FIN era di 8:26.71 e per la romana la missione è stata compiuta. In Asia ci sarà anche Marco De Tullio: il pugliese è stato il migliore nei 400 stile libero, vinti in 3:44.69, a precedere Matteo Lamberti (3:46.03) e Matteo Ciampi (3:46.58). Solo quinto Gabriele Detti (3:47.76), alle spalle anche di ...

