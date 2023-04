Nuoto | Assoluti Riccione 2023 | bene Angiolini nelle batterie dei 100 rana | Detti ok nei 400

(Di giovedì 13 aprile 2023) Vanno in archivio ledella prima giornata degliprimaverili diin vasca lunga a. Buone indicazioni e qualche sorpresa in vista delle finali del pomeriggio.dei 400 stile libero Gabrielein 3’49”12 chiude davanti a Gregorio Paltrinieri (3’49?29). “Non sapevo se spingere fin da subito o controllare un po’. Questa mattina ero contratto fino ai 200 metri, poi mi sono sciolto. E’ un buon punto di partenza in vista del pomeriggio, in cui bisognerà spingere. Io ho ripreso a divertirmi e questo è molto importante”, le parole di. Soddisfatto Paltrinieri, che deve ancora valutare se disputare la finale: “Mi consulterò con Fabrizio (Antonelli ndr)”. E spiega: “Da tanto tempo non nuotavo i 400 stile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Viola Scotto di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie agli assoluti con il sogno delle qualificazioni ai mond… - FCaligaris : Sono iniziati stamattina a Riccione i Campionati italiani assoluti di nuoto validi per le qualificazioni ai Mondial… - GazzettadiSiena : Le sensazioni sono più che buone: se ripeterà il tempo nuotato stamani vincendo la gara Lisa Angiolini sarebbe qual… - SwimmerShopit : Fatti di nuoto Weekly: 10 nomi da tenere d’occhio agli Assoluti (non i soliti) - CorriereRomagna : Nuoto, A Riccione scattano gli Assoluti: tanti romagnoli cercano il pass per i Mondiali di Fukuoka -… -

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTORisultatiRiccione 2023 GIOVEDI' 13 APRILE Sessione mattutina - Dalle ore 10.00 alle 12.00 50m ...Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Italianiprimaverili di Riccione 2023 di. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali ...Al via anche gliprimaverili di, mentre nel pomeriggio da tenere d'occhio la ginnastica artistica con gli Europei di Antalya. Ecco il programma e il palinsesto sportivo in tv di oggi.

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: show nella rana femminile, attesa per Quadarella e Burdisso OA Sport

NAPOLI - La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degli Assoluti Primaverili allo Stadio del Nuoto di Riccione a partire da oggi con Viola Scotto ...In gara in questa edizione invernale dei Campionati Assoluti di nuoto 2023 ci saranno 762 atleti (405 nuotatori e 357 nuotatrici) provenienti da 186 società. Come anticipato, il programma della ...