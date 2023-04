Nuoto: Assoluti, pass mondiali per Quadarella, De Tullio, Angiolini e Razzetti (2) (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Con Sara Franceschi e Leonardo Deplano gli azzurri che conquistano il pass per Fukuoka. Franceschi, bronzo europeo dei 200 misti, primatista italiana cadette dei 400, vince i 400 misti con 4'35"98 e scende oltre due secondi e mezzo sotto il tempo richiesto per qualificarsi al mondiale. "Sono davvero incredula - confessa l'allieva di papà Stefano che difende i colori di Fiamme Gialle e Livorno Aquatics - E' un tempo meraviglioso che arriva dopo mesi difficili, in cui ho perso mio nonno cui dedico questa vittoria e questa qualifica mondiale". Leonardo Deplano, fiorentino di Carabinieri e Aniene, allenato da sempre da Sandra Michelini, nuota anche meglio del mattino (22"14) e va a vincere con 21"89 timbrando il tempo limite (21"96). Non è il suo record personale (che resta 21"60) ma un tempo che vale tantissimo in chiave stagionale. "Il lato positivo è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Con Sara Franceschi e Leonardo Deplano gli azzurri che conquistano ilper Fukuoka. Franceschi, bronzo europeo dei 200 misti, primatista italiana cadette dei 400, vince i 400 misti con 4'35"98 e scende oltre due secondi e mezzo sotto il tempo richiesto per qualificarsi al mondiale. "Sono davvero incredula - confessa l'allieva di papà Stefano che difende i colori di Fiamme Gialle e Livorno Aquatics - E' un tempo meraviglioso che arriva dopo mesi difficili, in cui ho perso mio nonno cui dedico questa vittoria e questa qualifica mondiale". Leonardo Deplano, fiorentino di Carabinieri e Aniene, allenato da sempre da Sandra Michelini, nuota anche meglio del mattino (22"14) e va a vincere con 21"89 timbrando il tempo limite (21"96). Non è il suo record personale (che resta 21"60) ma un tempo che vale tantissimo in chiave stagionale. "Il lato positivo è il ...

