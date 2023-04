Nuoto, Assoluti di Riccione: Marco De Tullio mattatore nei 400 stile, oro e pass per i Mondiali di Fukuoka (Di giovedì 13 aprile 2023) Il titolo italiano e soprattutto il pass per i Mondiali di Fukuoka. Marco De Tullio stravince i 400 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto di Riccione fermando il cronometro a 3.44.69, 31 centesimi sotto al tempo limite (3.45) previsto per la rassegna iridata. Il 22enne pugliese del Circolo Canottieri Aniene vola così in Giappone, mettendo subito al sicuro la qualificazione. De Tullio parte subito forte e conduce come al solito una gara in progressione. Fino ai 250 l’allievo di Christian Minotti è secondo dietro a Matteo Ciampi (distanziato di 26-24 centesimi) poi alla virata dei 300 apre il gas e passa davanti (2.49.20) mantenendo il vantaggio fino alla fine e chiudendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Il titolo italiano e soprattutto ilper idiDestravince i 400libero ai Campionati ItalianiPrimaverili didifermando il cronometro a 3.44.69, 31 centesimi sotto al tempo limite (3.45) previsto per la rassegna iridata. Il 22enne pugliese del Circolo Canottieri Aniene vola così in Giappone, mettendo subito al sicuro la qualificazione. Departe subito forte e conduce come al solito una gara in progressione. Fino ai 250 l’allievo di Christian Minotti è secondo dietro a Matteo Ciampi (distanziato di 26-24 centesimi) poi alla virata dei 300 apre il gas ea davanti (2.49.20) mantenendo il vantaggio fino alla fine e chiudendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emab_03 : RT @Ri_Ghetto: Allora oggi sono iniziati gli assoluti di nuoto a Riccione e sono qui per fare informazione visto che in questo sport siamo… - sportface2016 : #Nuoto Assoluti Riccione 2023: Quadarella vince e stacca il pass per i Mondiali in Giappone, qualificati De Tullio,… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto Nuoto, Lisa Angiolini vince i 100 rana donne a Riccione e vola ai Mondiali di Fukuoka: Missione… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatinazionalinuoto2023 Nuoto, Simona Quadarella vince gli 800 metri agli Assoluti di Ric… - GINA32451015 : RT @zazoomblog: Nuoto Simona Quadarella vince gli 800 metri agli Assoluti di Riccione e stacca il pass mondiale per Fukuoka - #Nuoto #Simon… -