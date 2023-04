Nuoto, anche Sara Franceschi sull’aereo per Fukuoka: vittoria netta nei 400 misti (Di giovedì 13 aprile 2023) anche Sara Franceschi sull’aereo per Fukuoka. La ventiquattrenne nativa di Livorno sigla una prova di grande spessore nei 400 misti femminili ai Campionati Nazionali Assoluti di Riccione, prendendosi il titolo italiano con un ottimo 4’35”98 che è di quasi tre secondi più basso rispetto al tempo limite per i Mondiali giapponesi. La gara sembra equilibrata nei primi 200 metri. La prima ad emergere è Ilaria Cusinato, ma poi è Laura Pirovano ad accelerare, virando ai 100 metri a due secondi più bassa del record italiano. Il dorso vede nuovamente Cusinato in avanscoperta, mentre Pirovano perde metri dietro di lei inizia a stazionare la Franceschi, sempre in agguato. Sembra un duello Cusinato-Franceschi per il titolo italiano, ma la rana è fondamentale: ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)per. La ventiquattrenne nativa di Livorno sigla una prova di grande spessore nei 400femminili ai Campionati Nazionali Assoluti di Riccione, prendendosi il titolo italiano con un ottimo 4’35”98 che è di quasi tre secondi più basso rispetto al tempo limite per i Mondiali giapponesi. La gara sembra equilibrata nei primi 200 metri. La prima ad emergere è Ilaria Cusinato, ma poi è Laura Pirovano ad accelerare, virando ai 100 metri a due secondi più bassa del record italiano. Il dorso vede nuovamente Cusinato in avanscoperta, mentre Pirovano perde metri dietro di lei inizia a stazionare la, sempre in agguato. Sembra un duello Cusinato-per il titolo italiano, ma la rana è fondamentale: ...

