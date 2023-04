Nuoto, Alberto Razzetti si impone in rimonta nei 200 farfalla, c’è anche il biglietto per Fukuoka (Di giovedì 13 aprile 2023) Non tradisce le attese Alberto Razzetti. Il nuotatore ligure si prende il titolo italiano nei 200 farfalla e riesce anche a registrare il tempo giusto per i Mondiali di Fukuoka grazie ad una gara gestita in maniera sapiente, chiudendo in 1’54”98 che gli vale il biglietto aereo per il Giappone. anche se nelle prime bracciate il protagonista assoluto è Federico Burdisso. L’uomo dell’Esercito-Aurelia Nuoto parte fortissimo nelle prime due vasche, lambendo i tempi del record italiano. Nei primi 50 metri è addirittura sotto di 28 centesimi, a metà gara vira invece con soli due centesimi in più. Ma lì sale in cattedra Razzetti, che ha gestito le forze con grande intelligenza. Bracciata dopo bracciata riesce a rimontare su ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Non tradisce le attese. Il nuotatore ligure si prende il titolo italiano nei 200e riescea registrare il tempo giusto per i Mondiali digrazie ad una gara gestita in maniera sapiente, chiudendo in 1’54”98 che gli vale ilaereo per il Giappone.se nelle prime bracciate il protagonista assoluto è Federico Burdisso. L’uomo dell’Esercito-Aureliaparte fortissimo nelle prime due vasche, lambendo i tempi del record italiano. Nei primi 50 metri è addirittura sotto di 28 centesimi, a metà gara vira invece con soli due centesimi in più. Ma lì sale in cattedra, che ha gestito le forze con grande intelligenza. Bracciata dopo bracciata riesce are su ...

