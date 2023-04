Novara, tragedia nel volley: muore Julia Ituma, 18enne dell’Igor (Di giovedì 13 aprile 2023) “Igor volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca”. Così la società di volley novarese annuncia quanto accaduto a Julia Ituma, caduta dalla finestra dell’albergo in cui alloggiava a Instanbul dopo una partita in trasferta valida per la Champions League. Ituma era nata l’8 ottobre 2004 a Milano, da genitori di origine nigeriana. Alta 1,92 centimetri. Dopo avere militato nel Club Italia, in A2, nell’estate del 2022 era arrivata all’Igor Gorgonzola Novara in A1. Sempre lo scorso anno aveva vinto l’Europeo Under 19 con la maglia azzurra della Nazionale ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 aprile 2023) “Igorcomunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra. Lasarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca”. Così la società dinovarese annuncia quanto accaduto a, caduta dalla finestra dell’albergo in cui alloggiava a Instanbul dopo una partita in trasferta valida per la Champions League.era nata l’8 ottobre 2004 a Milano, da genitori di origine nigeriana. Alta 1,92 centimetri. Dopo avere militato nel Club Italia, in A2, nell’estate del 2022 era arrivata all’Igor Gorgonzolain A1. Sempre lo scorso anno aveva vinto l’Europeo Under 19 con la maglia azzurra della Nazionale ...

