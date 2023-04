Notiziario: seduta tecnica, tattica e palle inattive. (Di giovedì 13 aprile 2023) Allenamento mattutino oggi per i bianconeri al Picchio Village: riscaldamento tecnico, contrapposizioni tattiche, rapidità e palle inattive a favore e sfavore il programma svolto. Domani alle 10:30 è fissata la rifinitura al Picchio Village a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Allenamento mattutino oggi per i bianconeri al Picchio Village: riscaldamento tecnico, contrapposizioni tattiche, rapidità ea favore e sfavore il programma svolto. Domani alle 10:30 è fissata la rifinitura al Picchio Village a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

