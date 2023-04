Nonostante alcuni istituti bancari in crisi | i depositi sono al sicuro | ad affermarlo Warren Buffet

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le bancheun pilastro fondamentale dell’economia globale. Oltre a gestire idei clienti, forniscono prestiti e altri servizi finanziari che aiutano a far crescere le imprese e l’economia in generale. Tuttavia, le banche nonimmuni ai rischi e allefinanziarie, come dimostrato dall’esplosione della bolla immobiliare nel 2008 e dallafinanziaria globale che ne è seguita. Anche oggi,i miglioramenti apportati alla regolamentazione e alla supervisione delle banche, rimangono alcune preoccupazioni sulla loro stabilità finanziaria. In una recente intervista a CNBC,t, il famoso investitore e miliardario, ha espresso le sue opinioni sullo stato delle banche e sulla loro capacità di gestire i rischi ...