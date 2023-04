‘Nonna aiuto… ho 4mila euro di debito’: 83enne sventa la truffa e fa arrestare un 22enne (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si è fatta raggirare, l’83enne presa di mira da due truffatori, ricordando le raccomandazioni dei Carabinieri, quando è stata contattata per un presunto debito del nipote di ben 4mila euro, ha dato l’allarme agli uomini dell’Arma che sono intervenuti prontamente procedendo all’arresto in flagranza di un 22enne di Napoli, volto già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è finito in manette con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 83 anni nonché di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il tentativo di truffare un’anziana Lo scorso pomeriggio, la vittima è stata contattata telefonicamente da due persone, una che si è finta il nipote e l’altra come direttore delle poste, riferendole che avrebbe dovuto saldare un debito del nipote di 4000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si è fatta raggirare, l’presa di mira da duetori, ricordando le raccomandazioni dei Carabinieri, quando è stata contattata per un presunto debito del nipote di ben, ha dato l’allarme agli uomini dell’Arma che sono intervenuti prontamente procedendo all’arresto in flagranza di undi Napoli, volto già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è finito in manette con l’accusa diaggravata ai danni di un’anziana di 83 anni nonché di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il tentativo dire un’anziana Lo scorso pomeriggio, la vittima è stata contattata telefonicamente da due persone, una che si è finta il nipote e l’altra come direttore delle poste, riferendole che avrebbe dovuto saldare un debito del nipote di 4000 ...

