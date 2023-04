"Non si fa niente perché si tiene i soldi". Calenda-Renzi, alta tragica piroetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Un grottesco gioco a "specchio riflesso" tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Risultato: il Terzo Polo, mai veramente sbocciato, sta implodendo in uno dei più clamorosi casi di eutanasia politica della recente storia italiana. E tutto alla luce del sole, tra tweet impazziti fin dall'alba e interviste in tv. "Il partito unico non lo riusciremo a fare, perché non lo vuole fare", risponde Calenda, leader di Azione, a Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia che lo ha intercettato questa mattina chiedendogli aggiornamenti sull'accordo con l'ex premier. "perché Renzi on vuole farlo?", chiede il giornalista. "perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo". "Non so se oggi ci sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Un grottesco gioco a "specchio riflesso" tra Carloe Matteo. Risultato: il Terzo Polo, mai veramente sbocciato, sta implodendo in uno dei più clamorosi casi di eutanasia politica della recente storia italiana. E tutto alla luce del sole, tra tweet impazziti fin dall'alba e interviste in tv. "Il partito unico non lo riusciremo a fare,non lo vuole fare", risponde, leader di Azione, a Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia che lo ha intercettato questa mattina chiedendogli aggiornamenti sull'accordo con l'ex premier. "on vuole farlo?", chiede il giornalista. "vuole tenersie partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo". "Non so se oggi ci sarà ...

