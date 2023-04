Non pagano stipendi e tasse: sequestrate 7 navi passeggeri (FOTO) (Di giovedì 13 aprile 2023) La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di beni, sia mobili che immobili, di 3,5 milioni di euro nei confronti di una famiglia veneziana impegnata nel trasporto via mare di passeggeri. Tra i beni sequestrati, infatti, risultano: sette navi per il trasporto passeggeri e una Mercedes CLS 350. Il provvedimento di sequestro a firma del gip di Tivoli Il provvedimento porta la firma del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini del 3° nucleo operativo metropolitano delle Fiamme Gialle di Roma. Attività investigative scaturite dalla dichiarazione di fallimento di una società di navigazione marittima che opera nella laguna veneta. I debiti dell’azienda familiare per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di beni, sia mobili che immobili, di 3,5 milioni di euro nei confronti di una famiglia veneziana impegnata nel trasporto via mare di. Tra i beni sequestrati, infatti, risultano: setteper il trasportoe una Mercedes CLS 350. Il provvedimento di sequestro a firma del gip di Tivoli Il provvedimento porta la firma del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini del 3° nucleo operativo metropolitano delle Fiamme Gialle di Roma. Attività investigative scaturite dalla dichiarazione di fallimento di una società digazione marittima che opera nella laguna veneta. I debiti dell’azienda familiare per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Monumento imbrattato a #Milano dagli eco gretini, la vernice non è lavabile: “Necessaria gara d’appalto per ripulit… - mirkonicolino : Una sconfitta che non cambia di una virgola il giudizio sul progetto #Nextgen della #Juventus, che quest'anno sta d… - FranAltomare : Amica, le fedi le pagano i testimoni se e solo se è una LORO proposta di regalo. Dovete piantarla di sposarvi, laur… - CorriereCitta : Non pagano stipendi e tasse: sequestrate 7 navi passeggeri (FOTO) - Tharoim : @matteosalvinimi Evvai ?? altri soldi alle partite iva. Ancora non sono soddisfatti i vostri finanziatori? Qui ci so… -