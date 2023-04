Non è l’arena sospeso improvvisamente: nervi tesi tra l’azienda e Massimo Giletti (Di giovedì 13 aprile 2023) In queste ore è appena sopraggiunta la notizia secondo cui Non è l’arena è stato sospeso improvvisamente. Il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti si ferma, non si sa se in maniera definitiva o temporanea. Quello che sembra certo è che tutto lo staff del programma sia stato spiazzato da questa notizia, in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 13 aprile 2023) In queste ore è appena sopraggiunta la notizia secondo cui Non èè stato. Il programma della domenica sera condotto dasi ferma, non si sa se in maniera definitiva o temporanea. Quello che sembra certo è che tutto lo staff del programma sia stato spiazzato da questa notizia, in L'articolo proviene da KontroKultura.

